Спортивные мероприятия со зрителями по проекту Ashyq разрешили в столице
Отмечается, что для крытых спортивных объектов, (спорткомплексов, спортшкол, спортклубов, тренировочных залов) независимо от форм собственности, только для проведения индивидуальных тренировок, без проведения групповых занятий устанавливается график работы в будние дни с 07:00 до 22:00 часов, с запретом работы в субботние и воскресные дни с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий.
Организовываются спортивные тренировки для Национальных сборных, клубных команд (не более 30 человек, бесконтактная термометрия, проживание на спортивных базах) с соблюдением усиленных санитарно- противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий;
Разрешается:
«организация учебно-тренировочных сборов для подготовки областных команд при условии предоставления документального подтверждения о получении полного курса вакцинации против COVID-19 спортсменами и тренерским составом и соблюдения усиленного санитарно-дезинфекционного режима с одновременным скоплением не более 30 человек;
организация проведения марафонов (на открытом воздухе) с участием не более 30 человек, для участвующих в проекте «Ashyq» с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий;
организация спортивных мероприятий со зрителями при заполняемости не более 20 % исключительно для субъектов предпринимательства, участвующих в проекте «Ashyq» с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий», - говорится в документе.
Напомним, сегодня вышло новое постановление главного санитарного врача Нур-Султана.