Спортивные мероприятия со зрителями по проекту Ashyq разрешили в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Спортивные мероприятия со зрителями по проекту Ashyq разрешили согласно новому постановлению главного санврача Нур-Султана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отмечается, что для крытых спортивных объектов, (спорткомплексов, спортшкол, спортклубов, тренировочных залов) независимо от форм собственности, только для проведения индивидуальных тренировок, без проведения групповых занятий устанавливается график работы в будние дни с 07:00 до 22:00 часов, с запретом работы в субботние и воскресные дни с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий.

Организовываются спортивные тренировки для Национальных сборных, клубных команд (не более 30 человек, бесконтактная термометрия, проживание на спортивных базах) с соблюдением усиленных санитарно- противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий;

Разрешается:

«организация учебно-тренировочных сборов для подготовки областных команд при условии предоставления документального подтверждения о получении полного курса вакцинации против COVID-19 спортсменами и тренерским составом и соблюдения усиленного санитарно-дезинфекционного режима с одновременным скоплением не более 30 человек;

организация проведения марафонов (на открытом воздухе) с участием не более 30 человек, для участвующих в проекте «Ashyq» с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий;

организация спортивных мероприятий со зрителями при заполняемости не более 20 % исключительно для субъектов предпринимательства, участвующих в проекте «Ashyq» с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий», - говорится в документе.

Напомним, сегодня вышло новое постановление главного санитарного врача Нур-Султана.



