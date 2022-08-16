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Спортивные кружки в Атырау получали средства за «мертвые души»
16 Августа 2022 21:08

Спортивные кружки в Атырау получали средства за «мертвые души»

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Спортивные кружки города Атырау получали государственные деньги за занятия с «мертвыми душами», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По результатам анализа выявлены факты незаконного присвоения предпринимателями бюджетных средств, выделенных на спортивные мероприятия управлением физической культуры и спорта Атырауской области. Также установлены случаи незаконного завышения цен на услуги по обучению в детских музыкальных школах за счет необоснованного включения «прочих издержек», которые исключены законодательством. По результатам рассмотрения акта прокурорского надзора пресечена незаконная практика завышения цен более чем на 10% в городских музыкальных школах и тем самым защищены права 2 730 детей. Спортивные кружки города Атырау также получали государственные деньги за занятия с «мертвыми душами», - сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

По мерам прокурорского реагирования в бюджет возвращено 405 423 тенге, незаконно присвоенные предпринимателями путем включения «мертвых душ» в список обучающихся в разных спортивных кружках.


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