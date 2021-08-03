Спортивное скалолазание: на Олимпиаде-2020 стартует Ришат Хайбуллин

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Алматинец Ришат Хайбуллин представит Казахстан на Олимпиаде Токио-2020 на первых соревнованиях по спортивному скалолазанию в программе летних Игр, которые состоятся с 3-го по 6-е августа этого года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на olympic.kz.

Состязания будут состоять из двух этапов – квалификации, которая пройдет 3 и 4 августа, и финалов, запланированных на 5 и 6 августа.

Путь на вершину: Токио-2020

Ришат Хайбуллин - мастер спорта по спортивному скалолазанию международного класса. В 13 лет он стал серебряным призёром Кубка Европы-2008 («скорость»), на следующий год завоевал «серебро» юношеского чемпионата Азии -009 («трудность»). В 19 лет добился первого крупного успеха и на взрослом уровне – личная «бронза» и «золото» в командном зачёте на летних Азиатских играх - 2014. В 2019 году Ришат завоевал бронзовую медаль в многоборье на чемпионате мира в Японии, тем самым обеспечив себе лицензию на Олимпийские игры Токио-2020.

Ришат - выходец из спортивной семьи. Его отец, Ринат Хайбуллин, в прошлом известный альпинист мирового уровня, в составе сборной СССР и уже независимого Казахстана совершал восхождения на восьмитысячники. Заслуженный мастер спорта СССР (1989), мастер спорта международного класса (1989), заслуженный тренер Республики Казахстан, обладатель титула «Снежный барс» (1986).

Долгожданный дебют

Спортивное скалолазание дебютирует на Олимпийских играх в Токио. Хотя о нем в контексте Олимпийского движения было известно гораздо раньше: есть сведения, что скалолазание было представлено на II летних Олимпийских играх 1900 года в Париже, но только в качестве показательной дисциплины. В 2010 году вид спорта был признан олимпийским, а в 2016 году был включен в программу Олимпийских игр. Токийская Олимпиада – первая для скалолазания в истории.

Соревнования будут проходить в городском спортивном парке Аоми, который расположен на острове Одайба на берегу Токийского залива недалеко от Олимпийской деревни. Скалодромы, на которых пройдут состязания, располагаются под открытым небом.

Всего на этой летней Олимпиаде будет разыграно два комплекта медалей: по одному среди женщин и среди мужчин. Борьбу за награды будут вести 20 мужчин и 20 женщин в дисциплине многоборье, которая объединяет в себе сразу три, непохожие друг на друга вида – лазание на скорость, боулдеринг и лазание на трудность.

Лазание на скорость – самая доступная и понятная для зрителей дисциплина. Скалолазам нужно преодолеть 15-метровую эталонную трассу на время. Важно не допускать фальстарта и в конце трассы дотронуться до кнопки, фиксирующей время забега. Кто быстрее – тот и победил.

В квалификации спортсменам дается две попытки, после чего выбирается лучший результат. В финал выходят восемь человек, которых разбивают по парам, после чего победитель и призеры определяются по системе плей-офф, начиная с четвертьфинала.

Боулдеринг – дисциплина, в которой скалолазам необходимо преодолеть каскад замысловатых трасс без страховки на отвесном скалодроме сложной конфигурации. На Олимпийских играх в Токио в квалификации спортсменам нужно пройти четыре трассы, а в финале – три. Главная задача – зафиксировать двумя руками финишную точку маршрута – топ. На прохождение каждой трассы дается четыре минуты, во время которых можно делать неограниченное число попыток. Но чем меньше попыток использовано, тем больше шансов на победу. После того, как выступили все спортсмены, подсчитывается количество топов, промежуточных отметок – зон и количество использованных попыток.

Лазание на трудность – дисциплина, в которой необходимо преодолеть трассу на 18-метровой стене, потратив меньше времени, чем соперник. Нужно забраться как можно выше, а главная задача – взять верхнюю точку – топ. Во время соревнований арбитры фиксируют количество перехватов. Спортсмены выступают со страховкой.

В многоборье перемножаются результаты после каждой дисциплины. Спортсмен, набравший наименьшее количество баллов, становится победителем соревнований. На Олимпийских играх в Токио после квалификации медали в финале разыграют восемь мужчин и восемь женщин.

Напомним, что Ришат стартует завтра, 3 августа. Начало в 14.00 по времени Нур-Султана.

Фото: olympic.kz и пресс-службы Международной федерации