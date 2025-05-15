Спортивных залов не хватает для людей с ограниченными возможностями в Караганде

На встрече подняли вопросы нехватки адаптированных залов, специального оборудования, а также говорили о недостаточной вовлечённости фитнес-бизнеса в решение этой социальной задачи.

Сейчас в области более 5 тысяч человек с инвалидностью занимаются спортом, 105 из них входят в национальную сборную РК. В областной специализированной школе обучаются 430 человек с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения по 18 видам спорта. Но, как отметил Ермаганбет Булекпаев, этого недостаточно: большинство посещающих секции — дети до 18 лет, тогда как взрослые остаются без внимания.

Фото: акимат Карагандинской области

— Мы должны создать условия, чтобы больше людей с инвалидностью могли вести активный образ жизни, — подчеркнул Ермаганбет Булекпаев. — Благодарю общественные организации за поддержку, но важно, чтобы к делу подключались и предприниматели, особенно в сфере фитнеса и спорта.

По словам руководителя управления спорта Серика Сапиева, бизнес в целом неохотно идёт на контакт в этом вопросе.

Фото: акимат Карагандинской области

Активисты от лица спортсменов с инвалидностью обратились к акиму области со своей инициативой.

— Нам не хватает специального оборудования для тренировок и мест для проведения спортивных мероприятий, — отметил представитель инициативной группы Қымбатбек Дұрлан. – Кроме этого, в городе нет тренажёров, адаптированных для людей с нарушениями опорно-двигательной системы. Можно открыть цех по производству тренажёров. И создать рабочие места именно для людей с инвалидностью.

Ермаганбет Булекпаев поручил акиму Караганды Мейраму Кожухову рассмотреть возможность помощи в этом вопросе.

Фото: акимат Карагандинской области

Внештатный советник акима области по вопросам людей с инвалидностью Нияз Сундиталиев предложил создать сеть специализированных спортивных залов на базе центров активного долголетия, чтобы временно решить проблему.

По каждому озвученному предложению будут приняты конкретные меры — Ермаганбет Булекпаев подчеркнул важность системного подхода в решении этих вопросов.

Также он сообщил, что разрабатывается проект многофункционального спортивного комплекса, где люди с инвалидностью смогут заниматься различными видами спорта в одном месте.

Ранее сообщалось, что в Караганде запустят специальные курсы по этике общения с людьми с ограниченными возможностями.