Спортивная отрасль нуждается в срочной реформе – Крымбек Кушербаев

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ – Олимпиада в Токио раскрыла истинное положение сферы спорта в стране. Спортивная отрасль нуждается в срочной реформе. Об этом заявил Государственный секретарь РК Крымбек Кушербаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Президент страны Касым-Жомарт Токаев, учитывая ваш труд и победу на Олимпийских играх, подписал указ о награждении государственными наградами. Это показатель того, что ваш труд и усилия оценены. Поздравляю вас с победой. В этой связи стоит остановиться на одном вопросе. Олимпиада в Токио раскрыла истинное положение сферы спорта в стране. Спортивная отрасль нуждается в срочной реформе. Ни один спортсмен не завоевал золотую или серебряную медаль. Такого результата никогда не было. 83-е место в медальном зачете – конечно, это критика, для страны. В этом плане считаем уместным критику и требования народа», - отметил Государственный секретарь Казахстана.

Поэтому, по его словам, мы должны извлечь урок из Олимпиады и сделать вывод.

«Президент страны Касым-Жомарт Токаев сказал о том, что итоговый результат национальной команды – 8 бронзовых медалей и 83 позиция в общекомандном зачете – не соответствует спортивному потенциалу Казахстана и значительным средствам, которые государство вкладывает в развитие спорта. Государство создает все возможности для развития спорта, для того, чтобы спортсмены защищали честь страны на мировой арене. Средства выделяются своевременно, учебные тренировки тоже проводятся вовремя, члены Национальной сборной никогда не нуждались в средствах, а спортивная инфраструктура обновляется с каждым годом. Тем не менее, результаты низкие», - сказал Крымбек Кушербаев.

Ранее сообщалось, что сегодня Государственный секретарь РК Крымбек Кушербаев вручил государственные награды бронзовым призерам Олимпийских игр.