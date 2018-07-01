Спортдиректор «Астаны» подвел итоги «Тур де Франс» - 2018

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Спортивный директор «Астаны» Дмитрий Фофонов подвел итоги «Тур де Франс»-2018, передает СИА «SPORTINFORM» со ссылкой на пресс-службу Президентского клуба «Астана».

«Конечно, мы немножко разочарованы тем, что не удалось подняться на подиум в генеральной классификации. Якоб занял 12-е место, Танел оказался 16-м. Но мы показали очень активную гонку в горах, атаковали и не сдавались до самого конца. В этом году на «Тур де Франс» собрались все самые лучшие генеральщики мира, была большая конкуренция. В результате многие фавориты остались вне подиума. Тот же Кинтана, Ланда... Барде, который два года подряд был на подиуме, на этот раз стал только шестым. Не обошлось без неожиданностей. Голландская команда «Лотто» показала себя очень хорошо. Гонщики «Лотто» заняли 4-е и 5-е места в генеральной классификации, хотя никто не считал их основными конкурентами. Ну и как всегда была на высоте команда «Скай», два гонщика которой оказались на подиуме (1-е место у Геранта Томаса, 3-е место занял Крис Фрум)»,- прокомментировал Д. Фофонов.



«Конечно, потеря Луиса Леона Санчеса сказалась на нашем выступлении, - продолжает спортивный директор «Астаны» Фофонов. - Но в целом для «Астаны» «Тур де Франс» прошел более-менее удачно. На нашем счету два победных этапа. Такая двойная победа произошла впервые в истории. Отмечу Дмитрия Груздева, который хорошо отработал на брусчатке и на равнинных этапах. «Тур де Франс» уже позади, нужно двигаться дальше, впереди испанская «Вуэльта»».



Напомним, 21-й этап завершился массовым спринтом, победителем которого стал норвежец Александр Кристофф. Генеральную классификацию «Большой Петли» выиграл британец Герант Томас.