Спортцентр для детей с ограниченными возможностями открылся в Жезказгане

ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ – В Жезказгане в рамках проекта «Безграничные возможности» открылся спортивный центр для детей с инвалидностью. Он рассчитан на 80 человек. В нем работают секции футбола, пауэрлифтинга, шахмат, шашек, тоғыз құмалақ, настольного тенниса и стрельбы из лука, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новый центр расположен в здании Дворца молодежи. Также его филиалы открыты в Центре развития спорта и фитнес-клубе BODY.

Кроме секций, можно посещать тренажерные залы. Занятия будут проводить восемь тренеров, которые прошли специальное обучение.

«Доступность среды — основная потребность, которую испытывают люди с ограниченными возможностями. В центре можно не только заниматься спортом, но и общаться со сверстниками, находить друзей. Спорт – это великая сила, которая позволяет людям с ограниченными возможностями жить полноценной, активной жизнью, не падать духом и побеждать. Желаю больших успехов благородному начинанию и высоких достижений будущим спортсменам!» — отметил аким города Кайрат Абсаттаров на открытии объекта

Кроме нового спортцентра, в Жезказгане работает Центр дневного пребывания «Аялы алақан», в котором занимаются 55 детей с особыми потребностями. Также в городе планируется открыть еще один центр дневного пребывания для детей с расстройством аутистического спектра. В инклюзивных классах школ города обучаются 366 детей, 152 ребенка обслуживаются на дому.



