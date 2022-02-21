+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: 4 °С
USD 428.32 EUR 486.96
RUB 5.65 CNY 67.71
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Спортцентр для детей с ограниченными возможностями открылся в Жезказгане

21 Февраля 2022 19:52
Поделиться:
Спортцентр для детей с ограниченными возможностями открылся в Жезказгане

ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ – В Жезказгане в рамках проекта «Безграничные возможности» открылся спортивный центр для детей с инвалидностью. Он рассчитан на 80 человек. В нем работают секции футбола, пауэрлифтинга, шахмат, шашек, тоғыз құмалақ, настольного тенниса и стрельбы из лука, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
В федерации конькобежцев рассказали об упразднении должностей вице-президентов и сроках ЧРК по фигурному катанию
Казахстанский таеквондист выиграл «серебро» на Кубке Президента Албании Армейские спортсмены первенствовали на чемпионате Казахстана по рукопашному бою Художественная гимнастика: Эльжана Таниева стала второй на Гран-при в Москве

Новый центр расположен в здании Дворца молодежи. Также его филиалы открыты в Центре развития спорта и фитнес-клубе BODY.

Кроме секций, можно посещать тренажерные залы. Занятия будут проводить восемь тренеров, которые прошли специальное обучение.

«Доступность среды — основная потребность, которую испытывают люди с ограниченными возможностями. В центре можно не только заниматься спортом, но и общаться со сверстниками, находить друзей. Спорт – это великая сила, которая позволяет людям с ограниченными возможностями жить полноценной, активной жизнью, не падать духом и побеждать. Желаю больших успехов благородному начинанию и высоких достижений будущим спортсменам!» — отметил аким города Кайрат Абсаттаров на открытии объекта

Кроме нового спортцентра, в Жезказгане работает Центр дневного пребывания «Аялы алақан», в котором занимаются 55 детей с особыми потребностями. Также в городе планируется открыть еще один центр дневного пребывания для детей с расстройством аутистического спектра. В инклюзивных классах школ города обучаются 366 детей, 152 ребенка обслуживаются на дому.



Подписывайтесь на наш канал:

#Карагандинская область   #Спорт   #Общество  
Поделиться:

Автор:

Агата Мухамеджанова

Новости по теме
В федерации конькобежцев рассказали об упразднении должностей вице-президентов и сроках ЧРК по фигурному катанию
Казахстанский таеквондист выиграл «серебро» на Кубке Президента Албании
Армейские спортсмены первенствовали на чемпионате Казахстана по рукопашному бою
Художественная гимнастика: Эльжана Таниева стала второй на Гран-при в Москве
Популярное
1 Штормовое предупреждение объявлено в восьми областях Казахстана
2 От чего зависит размер пенсии в Казахстане
3 627 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
4 Бывший министр обороны Мурат Бектанов задержан
5 Блогеры посетили машиностроительные заводы в Костанае
6 18-летнего солдата сбросили с моста во время январских событий – Генпрокуратура
Читайте также
В федерации конькобежцев рассказали об упразднении должностей вице-президентов и сроках ЧРК по фигурному катанию
«Астана» победила в общекомандном зачете велогонки «Вуэльты Андалусии»
Штормовое предупреждение объявлено в восьми областях Казахстана
От чего зависит размер пенсии в Казахстане
627 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
Бывший министр обороны Мурат Бектанов задержан
Блогеры посетили машиностроительные заводы в Костанае
18-летнего солдата сбросили с моста во время январских событий – Генпрокуратура
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив