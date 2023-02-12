Спорт всегда ставил на первое место - финалист Tartyl Fest из Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Восемнадцатилетний Даниил Ещенко учится в 11 классе в одной из столичных школ. Он является финалистом республиканского турнира Tartyl Fest. В беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» молодой спортсмен Даниил выразил уверенность, что на предстоящем гранд-финале он выступит с достойным результатом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Финалист республиканского турнира Tartyl Fest Даниил ответил на вопрос, как идет подготовка к итоговым соревнованиям.

«Моя подготовка очень кропотливая, стараюсь изо всех сил достичь наивысшего результата. Мой персональный тренер меня мотивирует, только он дает мне надежду. Надеюсь, что я не зря стараюсь и покажу достойный результат в финале», - сказал Даниил.

В прошлом году на соревнованиях, которые проходили в городе Астане, Даниил стал одним из победителей турнира, заняв в своей весовой категории (до 18 лет - до 55 кг) первое место.

«Честно говоря, я даже не надеялся занять первое место. Однако ради спортивного интереса пошел на турнир и не пожалел, что сделал этот шаг. Я подтянулся 30 раз. Особо даже и не готовился, не внушало надежды, что я займу хотя бы третье место», - отметил участник.

Вместе с тем Даниил ответил, планирует ли он на предстоящем гранд-финале подтянуться на турнике побольше.

«Я планирую подтянуться на турнике столько раз, сколько не подтянется ни один другой соперник», - сказал молодой человек.

Раньше, по словам Даниила, он занимался смешанным боевым искусством - ММА.

«Из-за переезда, забросил бокс и борьбу. Но ушел в тренажерный зал, мне очень понравилось и я решил остаться», - продолжил Даниил Ещенко.

Какую пользу может принести такие мероприятия как Tartyl Fest? Молодой спортсмен считает, что организация подобных турниров полезна не только в целях совершенствования своих навыков в сфере спорта, но и в материальном плане.

«Я могу сказать от себя, что Tartyl Fest - это очень классный проект. Помимо того, что он дарит всем людям эмоции, так и еще выдаются денежные вознаграждения. Некоторым людям эти деньги помогают в трудные жизненные моменты, к примеру, кто-то не мог закрыть кредит, а с помощью Tartyl Fest он это сделал. Проект полезен в продвижении воркаута (workout) среди молодежи и дает шанс продвинуться в этой жизни к большим целям», - выразил мнение молодой спортсмен.

В целом, Даниил планирует учиться на стоматолога после окончания школы.

«У меня немного есть проблемы с учебой, так как я поставил на первое место спорт. Спорт - на данный момент мой приоритет, и я его не хочу отпускать. Что касается планов, то в случае, если я не поступлю на стоматолога, то я уйду в сферу спорта. С самого детства люблю спорт. Спорт я всегда ставил на первое место», - заключил Даниил Ещенко.

18 февраля в Астане пройдет гранд-финал республиканского турнира по подтягиванию на турнике Tartyl Fest. В гранд-финале примут участие 170 спортсменов, добившихся наилучших результатов в ходе региональных отборочных соревнований. Возраст участников – от 14 лет до 51 года.