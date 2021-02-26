«Спорт в одном квадрате» проходит в школах Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - С февраля этого года в школах Алматы возобновился онлайн-проект «Спорт в одном квадрате», передает МИА «Казинформ».

Строгое соблюдение дистанции и санитарных норм, на входе в учебное заведение медработник замеряет температуру, так в гимназии №159 имени Ибрая Алтынсарина проводят финальные соревнования в рамках проекта «Спорт в одном квадрате».

В школьном спортзале под ритмичную музыку старшеклассники выполняют упражнения разного уровня сложности на специальном коврике.

Занятия с ковриком позволяют поддерживать мышцы в тонусе, а также развивать координацию и чувство ритма. Кроме того, в разминке используются упражнения из дыхательной гимнастики, что способствует сокращению риска простудных заболеваний среди школьников.

По завершении турнира наступает самый волнительный момент, церемония награждения. Победители и призеры под аплодисменты получают медали и дипломы от организаторов, все остальные участники сертификаты.

«С осени прошлого года мы вступили в проект «Спорт в одном квадрате». У нас в Медеуском районе 28 школ и все они также, как и мы принимают участие в этих турнирах. Мы особенно рады подобным мероприятиям, так как во время пандемии дети вынуждены были сидеть дома, спортивные соревнования не проводились. Благодаря «Спорт в одном квадрате» нам удалось организовать онлайн-турниры в наших школах, расшевелить засидевшихся дома учеников, поднять им настроение. Думаю, что онлайн-турниры — это отличный способ заниматься спортом во время карантина», - делится впечатлениями учитель физической культуры Амирбекова Сания Аширхановна.

Авторский курс «Спорт в одном квадрате» был разработан казахстанским тренером, президентом федерации «TAFISA-КАЗАХСТАН» Альфией Кальмаганбетовой и проводится в школах города в рамках социальной программы «Спорттык Алматы» при поддержке городского Акимата.

«Спорт в одном квадрате» это один из значимых проектов в спортивном календаре г.Алматы. Организаторы решили посвятить его 30-летию Независимости Республики Казахстан. Участвуя в проекте, ученики получают возможность заниматься физической культурой и оставаться активными даже на дистанционном обучении.

С начала февраля в рамках «Спорт в одном квадрате» проведено уже 492 мероприятия, в которых приняло участие 22 784 человек.

Фото: Ольга Апельганец