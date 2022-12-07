Спорт уверенных, сильных и решительных - бои на татами прошли в столице

7 Декабря 2022, 19:55

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В столичном Жекпе-жек сарайы имени Жаксылыка Ушкемпирова прошел республиканский турнир по рукопашному бою на Кубок министра обороны. За жаркими боями на татами наблюдал корреспондент МИА «Казинформ».

Организаторами первенства выступили Центральный спортивный клуб Министерства обороны, Комитет по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта и Всеказахстанская ассоциация рукопашного боя. В церемонии открытия турнира приняли участие депутаты Парламента РК, представители министерств и ведомств, ветераны Вооруженных сил. Турнир стал уже традиционным, при этом с каждым годом улучшается качество подбора и формирования команд, растет и уровень подготовки спортсменов. Для участия в борьбе за звание сильнейших в столицу прибыло 160 спортсменов, представляющих 15 команд из Вооруженных сил, а также различных силовых структур Казахстана.

Атлеты-мужчины состязались в восьми весовых категориях, а представительницы «слабого пола» - в трех. Победители и призеры турнира определялись как в личном первенстве, так и в командном зачете. Отдельно были учреждены номинации «За лучшую технику» и «За волю к победе». В соответствии с квалификационными нормативами победителям присваивается звание «Мастер спорта Республики Казахстан».

«Глава государства уделяет особое внимание вопросам укрепления здоровья нации, развитию массового спорта в среде молодежи. Рукопашный бой культивируется во всех силовых структурах страны, на занятиях этим видом спорта закаляется дух военнослужащих, тренировки делают их сильными и выносливыми. Желаю всем участникам удачи, ярких выступлений и крепкого командного духа. Пусть победит сильнейший», сказал, открывая турнир, министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков.

Следует отметить, что в Вооруженных силах Казахстана рукопашный бой является одной из важнейших составляющих программы физической подготовки военнослужащих. Его популяризации в войсках и среди подрастающего поколения руководством оборонного ведомства уделяется большое внимание.

От бойцов нередко можно услышать фразу: «Ковер покажет, кто сильнее». В жарких боях, продолжавшихся два дня, бойцы отстаивали честь своих подразделений, ведь, прежде чем попасть на республиканский турнир, рукопашники прошли отбор через первенства батальонов, полков, соединений. Важное место военно-прикладных видов спорта в боевой подготовке и воспитании бойцовских качеств у воен­нослужащих не подлежит сомнению. Единоборства культивировались в нашем народе с незапамятных времен и всегда играли большую роль в процессе военно-патриотического воспитания подрастающего поколения.

Представитель судейской коллегии турнира, ветеран спецподразделения «Бyркiт» Национальной гвардии РК, обладатель «крапового берета» Арман Ахашов говорит, что рукопашный бой полезен не только для развития физических данных, он также важен в воспитании командирских качеств, развивает тактическое мышление бойца.

«Сближение, бросок, импровизация - все это позволяет выстроить тактику борьбы с внезапно напавшим противником, для организации обороны. Есть ряд приемов, которые демонстрируют не только силу и ловкость спортсмена, но и быстроту мышления», говорит ветеран, сам опытный рукопашник.

Рукопашный бой не менее важен в процессе подготовки подрастающего поколения. Один из основателей военно-спортивного клуба «Жас беркут» Арман Ахашов давно использует этот вид единоборств в тренировках со своими подопечными.

«Для детей в спортивном рукопашном бое существует два направления - ведение поединков (для детей с 10-11 лет), и приемы самообороны. Лично я обучаю детей приемам самообороны, эта программа включает, помимо ударной и борцовской техники, навыки оказания первой медицинской помощи, помогает выработать у детей рациональное мышление, смелость, умение отразить нападение. Ведь в жизни ребенка случаются разные ситуации. У меня тренируются дети с 3 лет. Я воспитываю в ребятах такое качество - не паниковать в трудной ситуации, а место тренировок для моих воспитанников, это третий дом после семьи и школы», продолжил Арман Ахашов.

Такие турниры служат популяризации рукопашки, как вида военно-прикладного спорта. Участие в боях закаляет и дисциплинирует воина, воспитывает смелость, волю к победе.

Как заявлялось, в борьбе за спортивные трофеи принял участие и «слабый пол». Когда на татами выходили представительницы прекрасной половины человечества, накал страстей значительно возрастал. Нежные с виду создания бесстрашно шли на полный контакт, вызывая бурную реакцию на трибунах.

По результатам турнира в общекомандном зачете по рукопашному бою сильнейшей стала команда Центрального спортивного клуба Министерства обороны, второе место заняли атлеты из Министерства внутренних дел, третье - спортсмены второй команды Министерства обороны.

В личном первенстве среди мужчин лучшими стали в весовой категории до 57 кг Асхат Жылысбеков (МВД), до 62 кг - Бауыржан Султанов (МО РК), до 67 кг - Бауржан Асилбеков (Служба государственной охраны), до 73 кг - Тимур Серикулы (ЦСК МО), до 80 кг - Айдын Толепбаев (МВД), до 88 кг - Ильяс Мухамадиев (Комитет национальной безопасности), до 97 кг – Еламан Куатов (МО РК), свыше 97 кг - Женис Ердаулет (СГО).

Среди женщин победу одержали в весовой категории до 52 кг Аян Турсын (ЦСК МО), до 65 кг - Сора Рахмонова (ЦСК МО), свыше 75 кг - Саида Хасенова (МВД).

По итогам турнира приз «За лучшую технику» вручили Ильясу Мухамадиеву (Комитет национальной безопасности), «За волю к победе» – Арману Абетанову (Агентство РК по финансовому мониторингу). Отдельно за вклад в организацию турнира был также отмечен серебряный призер Олимпийских игр по боксу Василий Левит.