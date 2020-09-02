Спорт и творчество являются основой для развития детей - эксперт о Послании

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Президент объединения юридических лиц «Гражданский альянс Алматинской области» Жанар Нурмуханова прокомментировала Послание Президента РК. По ее мнению, поручение Главы государства обратить серьезное внимание на спортивный и творческий потенциал подрастающего поколения имеет огромный приоритет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Прослушав Послание Президента, мы видим, что все направления очень актуальные, и все поручения Правительству важные. В Послании Глава государства сказал: «В условиях дефицита финансовых средств нет смысла содержать профессиональные спортивные клубы полностью за государственный счет. Миллиарды тенге из бюджета государства и квазигоскомпаний расходуются неэффективно. Приоритет нужно отдать массовому спорту, физкультуре и, конечно, детям. В каждой области, крупных районных центрах следует открыть спортивные секции». Например, у нас в Алматинской области есть футбольный клуб «Жетысу». В этом клубе работает несколько легионеров, и на их заработную плату тратиться много денег. Общественность ранее поднимала эти вопросы. Нам надо вкладывать средства в своих спортсменов. Сейчас не у многих семей есть возможность обучать своих детей в платных спортивных учреждениях. Все поездки на спортивные соревнования сейчас требуют приличных затрат. Также лучше вкладывать в развитие дворовых клубов. Это развивало бы в детях моторику, сенсорику, умение делать все своими руками. Сейчас много других кружков с развитием IT-технологий, но было бы также хорошо развивать ремесленничество», - сказала спикер.

Кроме того, по словам спикера, проблема кибербуллинга, который поднял Президент, также является весьма актуальной.

«Глава государства отметил, что Казахстан должен присоединиться к факультативному протоколу Конвенции ООН о правах ребенка. Это всё радует»,- добавила она.

Напомним, 1 сентября 2020 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании палат Парламента, обращаясь с ежегодным Посланием народу Казахстана. С полным текстом Послания Главы государства «КАЗАХСТАН В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ: ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ» можно ознакомиться здесь.