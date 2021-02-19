Спорная позиция: зоозащитник - о налоге на животных

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Руководитель ОЮЛ «Ассоциация по защите животных Inucobo» Лилия Сарсенова поделилась своим мнением касательно введения налогообложения на животных в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я скажу позицию зоозащитников, даже среди них эта позиция спорная, потому что есть те, кто выступает за налогообложение владельцев домашних животных, а есть, кто против. Я например, против. Я за очень высокие штрафы, которые есть в цивилизованных странах, таких как Италия, Германия, за выброс животного», - сказала Лилия Сарсенова на брифинге в СЦК.

По ее словам, в Италии штрафы за насилие над животными достигают пяти тысяч евро.

«Почему они рассматривают выброс животного? Бремя содержания вы перекладываете на государство, потому что бросив одну собаку, которая потом размножается на улице, государство выделяет бюджет на отлов, содержание. Все страны подходят с этой точки зрения. Это, действительно, высокий штраф», - отметила спикер.

«Что касается налогообложения. Почему я против? Считаю, что при сегодняшнем законодательстве, если не будет такого законопроекта принято в том виде, в котором мы подали, сами приюты и волонтеры будут облагаться налогами. И волонтеров обложат налогами, даже тех, кто временно выхаживают. Главное, чтобы такого не было. А так, я с удовольствием оплачу налоги, если это решит проблему, нужно создать систему, базу, а потом уже говорить о налогах», - объяснила свою позицию зоозащитница.



