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    00:41, 23 Август 2022 | GMT +6

    Спор за имущество бывших партнеров по бизнесу закончился убийством в Жезказгане

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    ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ - 22 августа в дежурную часть управления полиции Жезказгана поступило сообщение о том, что в квартире двухэтажного дома обнаружен труп 54-летнего мужчины с огнестрельным ранением. Сотрудники криминальной полиции по «горячим следам» задержали 60-летнего жителя города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

    По словам подозреваемого, умерший является его бывшим партнером по совместному бизнесу. Впоследствии они дело прекратили, а имущество разделили. На этой почве между мужчинами возник конфликт, продолжавшийся в течение нескольких лет.

    Подозреваемый пояснил, что находился в гараже и чистил охотничье ружье. В этот момент он увидел вышедшего во двор партнера и выстрелил в него.

    По данному факту начато досудебное расследование. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.


    Теги:
    Улытауская область Борьба с преступностью МВД РК Правоохранительные органы
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