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Сплошное видеонаблюдение внедрили в органах уголовного преследования в СКО

22 Января 2023, 17:03
Сплошное видеонаблюдение внедрили в органах уголовного преследования в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области внедрили сплошное видеонаблюдение во всех органах уголовного преследования с подключением их к монитору дежурного прокурора, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы областной прокуратуры, установленное в прошлом году видеонаблюдение входит в комплекс работ по противодействию пыткам.

В практику ввели незамедлительный допрос прокурорами подозреваемых после их задержания, чтобы выявить применение к ним недозволенных методов следствия.

В результате принятых мер жалобы на пытки сократились с 21 до 5.

«В уголовном процессе акцент сделан на повышение качества прокурорского надзора за следствием. Особое внимание уделялось профилактике правонарушений против личности, противодействию мошенничествам, скотокрадству, уличной преступности и защите несовершеннолетних. Указанные вопросы были предметом обсуждения на Координационном совете с выработкой соответствующих рекомендаций и предложений», - добавили в прокуратуре.

Для повышения доверия населения прокуроры в прошлом году провели акцию «Заң керуені – Мәңгілік ел» в онлайн и офлайн режиме. Ответили почти на 500 вопросов. Дали разъяснение по уголовным, гражданским делам, в области жилищного, трудового, земельного, пенсионного, таможенного законодательства, по обеспечению лекарственными средствами, незаконному строительству, освещению, теплоснабжению, качеству ремонта дорог, водоснабжению, сносу отдельных микрорайонов Петропавловска и другим.

«Вопросы, требующие более длительного рассмотрения, взяты на особый контроль. Об итогах акции сообщили акиму области. В результате была произведена корректировка Программы развития территории Северо-Казахстанской области на 2021-2025 годы в части выделения бюджетных средств», - сообщили в прокуратуре.


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