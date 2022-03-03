СПК трансформируют в региональные институты развития
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов озвучил результаты анализа деятельности социально-предпринимательских корпораций, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В рамках Комплексного плана развития социально-предпринимательских корпораций до 2025 года проведен анализ деятельности социально-предпринимательских корпораций, ведется работа по реформированию их деятельности в региональные институты развития», - сообщил Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.
По его словам, Комплексным планом предусмотрена реализация 16 мероприятий, направленных на трансформацию СПК в региональные институты развития, ориентированность деятельности СПК на поддержание устойчивого функционирования экономики регионов, эффективное управление активами, переданными в управление СПК, транспарентность и отчетность деятельности СПК.
«Полагаем, что реализация обозначенных мероприятий будет способствовать формированию компактной, прозрачной системы субъектов квазигосударственного сектора, повышению социально-экономической отдачи для государства», - заключил Премьер.
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