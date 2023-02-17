СПК не должны конкурировать с бизнесом – Роман Скляр

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр озвучил планы по совершенствованию деятельности социально-предпринимательских корпораций (СПК), передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Какими мы видим СПК? В первую очередь, СПК должны стать институтами, мы должны их переформатировать в институт развития. СПК должны освободиться от несвойственных функций, СПК не должны иметь на балансе имущество, которое не свойственно его функционалу. Ну и конечно же, СПК ни в коем случае не должны конкурировать с бизнесом, а быть институтом развития, который улучшит конкурентоспособность отдельно взятого региона», - сказал Роман Скляр в ходе парламентских слушаний в Сенате.

По его словам, внесение соответствующих поправок в законодательство запланировано на первое полугодие 2023 года.

«Хотел бы также подчеркнуть, что некоторые акимы сегодня говорили по деятельности СПК, что необходим закон, однако уже сейчас им никто не мешает проводить ту политику, которая существует в рамках действующего законодательства, и которая соответствовала бы направлениям и функционалу самого СПК. В законопроекте мы лишь ограничим те виды деятельности, которые им не свойственны, чтобы они их в будущем никогда не проводили и сосредоточились именно на решении задач регионами», - добавил зампремьера.