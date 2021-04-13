СПК «Астана» планирует дополнительно выдать займы торговым сетям для стабилизации цен

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О планах по выдаче дополнительных займов торговым сетям сообщила директор департамента продовольственной безопасности СПК «Астана» Ризагуль Муслимова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В период с 2017 по 2020 годы СПК из бюджета выделено 4,45 млрд тенге. В 2020 году в рамках второго механизма всего выдано 11 займов на сумму 4 593 687 935 (Четыре миллиарда пятьсот девяносто три миллиона шестьсот восемьдесят семь тысяч девятьсот тридцать пять) тенге для стабилизации цен на основные виды социально значимых продовольственных товаров», - сказала Ризагуль Муслимова на брифинге в акимате.

По ее словам, в получение займа и стабилизации цен принимали участие крупные торговые объекты города, такие как «Магнум», оптовая компания «Мир круп», дистрибьюторская компания «Туркуаз», сеть магазинов «Акмол», «АА Агро» выступающая от союза картофелеводов, «Айкын Сапа».

«Сегодня реализация товаров в рамках выданных займов по фиксированным ценам осуществляется в супермаркетах «Магнум», «Астыкжан», «Кенмарт», «Вкусмарт», ТД «Акмол», «Анвар», «Аян», рынок «Шапагат». Реализация товаров проводится строго по ценам, установленным Комиссией по обеспечению реализации механизмов стабилизации цен», - отметила спикер.

«Также мы планируем дополнительно выдать займы, сейчас ведутся переговоры по стабилизации цен также на молочную и мясную продукцию. Все эти торговые сети заинтересованы в участии в данной программе – она показывает свою эффективность, так как не несет больших убытков», - заключила Р. Муслимова.