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    Список ЖК, нерекомендуемых для покупки жилья, дополнили в Алматы

    29 Марта 2023, 19:42

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В управлении градостроительного контроля Алматы сообщили, что на интернет-ресурсах опубликованы объявления о продаже квартир в ЖК Demeu Residence, у которого нет разрешительных документов на строительство, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В акимате отметили, что застройщиком данного жилого комплекса является - Demeu Development. Собственник не получил разрешительных документов на строительство.

    «Более того целевое назначение земельного участка, расположенного в производственном кооперативе Горный Гигант уч. 192, - для ведения личного подсобного хозяйства. Строительство на участке не ведется, однако, согласно объявлению, жилой комплекс планируется сдать в IV квартале текущего года», - сообщили в управлении.

    Горожан призывают быть бдительными и перед покупкой недвижимости проверять строящиеся ЖК на наличие полного пакета документов по номеру горячей линии управления градостроительного контроля города +7 (727) 229-81-36.

    Ранее в акимате назвали ещё два ЖК, в которых не рекомендуется покупать квартиры.

    В прошлом году в акимате также опубликовали список не рекомендуемых для покупки квартир ЖК.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Акимат Строительство Жилье
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