Список зарубежных вузов для обучения по «Болашаку» расширили в Казахстане
Министр науки и высшего образования РК внес дополнения в список ведущих зарубежных высших учебных заведений, зарубежных организаций, рекомендуемых для обучения, прохождения языковых курсов победителями конкурса на присуждение стипендии «Болашак» на 2024–2026 годы, передает корреспондент агентства Kazinform.
В список добавили несколько ведущих зарубежных вузов:
— Нью-Йоркская академия кино (New York Film Academy), США.
— Лондонский университет искусств (University of the Arts London), Великобритания.
— Королевская академия музыки (Royal Academy of Music), Великобритания.
— Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова (I.M. Sechenov First Moscow State Medical University), Россия.
— Лондонская школа гигиены и тропической медицины (London School of Hygiene & Tropical Medicine), Великобритания.
— Университет Калифорния в Сан-Франциско (University of California, San Francisco), США.
Всего в список входят 279 зарубежных вузов.
Приказ вводится в действие со 2 июля 2025 года.
Ранее мы писали о том, сколько казахстанцев получили стипендию «Болашак» в 2025 году.