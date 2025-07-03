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    16:26, 03 Июль 2025 | GMT +5

    Список зарубежных вузов для обучения по «Болашаку» расширили в Казахстане

    Министр науки и высшего образования РК внес дополнения в список ведущих зарубежных высших учебных заведений, зарубежных организаций, рекомендуемых для обучения, прохождения языковых курсов победителями конкурса на присуждение стипендии «Болашак» на 2024–2026 годы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Для претендентов на стипендию «Болашак» из сел облегчат требования по английскому языку
    Фото: АО «Центр международных программ»

    В список добавили несколько ведущих зарубежных вузов:

    — Нью-Йоркская академия кино (New York Film Academy), США.

    — Лондонский университет искусств (University of the Arts London), Великобритания.

    — Королевская академия музыки (Royal Academy of Music), Великобритания.

    — Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова (I.M. Sechenov First Moscow State Medical University), Россия.

    — Лондонская школа гигиены и тропической медицины (London School of Hygiene & Tropical Medicine), Великобритания.

    — Университет Калифорния в Сан-Франциско (University of California, San Francisco), США.

    Всего в список входят 279 зарубежных вузов.

    Приказ вводится в действие со 2 июля 2025 года.

    Ранее мы писали о том, сколько казахстанцев получили стипендию «Болашак» в 2025 году.

    Теги:
    Гранты Образование Болашак
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
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