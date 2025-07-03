Список зарубежных вузов для обучения по «Болашаку» расширили в Казахстане

В список добавили несколько ведущих зарубежных вузов:

— Нью-Йоркская академия кино (New York Film Academy), США.

— Лондонский университет искусств (University of the Arts London), Великобритания.

— Королевская академия музыки (Royal Academy of Music), Великобритания.

— Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова (I.M. Sechenov First Moscow State Medical University), Россия.

— Лондонская школа гигиены и тропической медицины (London School of Hygiene & Tropical Medicine), Великобритания.

— Университет Калифорния в Сан-Франциско (University of California, San Francisco), США.

Всего в список входят 279 зарубежных вузов.

Приказ вводится в действие со 2 июля 2025 года.

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