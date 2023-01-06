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Список востребованных профессий для получения иностранцами разрешения на ПМЖ составили в РК

6 Января 2023, 14:28
Список востребованных профессий для получения иностранцами разрешения на ПМЖ составили в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министерство труда и социальной защиты населения утвердили перечень востребованных профессий для получения иностранцами разрешения на постоянное проживание в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно перечню востребованных профессий, Казахстану необходимы специалисты в области здравоохранения, науки и техники, информационных технологий и образования. Только в сфере здравоохранения необходимы специалисты по 36 профессиям: врачи в области судебно-медицинской экспертизы, логопеды и лингвопатологи, ветеринарные врачи, акушеры, ангиохирурги, анестезиологи и реаниматологи, детские хирурги, кардиологи, нейрохирурги, неонатологи, врачи лучевой диагностики и лучевой терапии и другие специалисты.

В сфере науки и техники в Казахстане требуется около 90 специалистов, в частности инженеров по эксплуатации нефтегазовых скважин, по добыче сырой нефти и природного газа, по бурению сырой нефти и природного газа, по хранению и транспортировке сырой нефти и природного газа, инженеры-химики, инженеры по испытанию и обработке пленки, горные инженеры, металлурги и родственные профессии, инженеры-биомедики, инженеры-строители и другие специалисты.

В Казахстане также ждут специалистов по 11 профессиям в области информационных технологий (ИТ): аналитиков баз данных, архитекторов ИТ-инфраструктуры, консультантов и бизнес-аналитиков по ИТ, разработчиков и специалистов по тестированию web и мобильных приложений, системных аналитиков, сетевых и системных администраторов и администраторов серверов, архитекторов программного обеспечения и других специалистов.

В области образования Казахстану необходимы инженерно-педагогические работники ТиПО (инженерия и инженерное дело), инженерно-педагогические работники ТиПО в области окружающей среды, в сфере архитектуры и строительства, в производственной и обрабатывающей отраслях.


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