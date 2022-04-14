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Список университетов «Болашак» пополнили 23 ведущих технических вуза

Редактор:  
Ринат Дусумов
14 Апреля 2022, 17:17
Список университетов «Болашак» пополнили 23 ведущих технических вуза

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 23 ведущих технических вуза дополнили список университетов «Болашак», передает МИА «Казинформ».

«В этом году 60% грантов по программе «Болашак» выделяется на инженерно-технические специальности. В этой связи список вузов для обучения по программе «Болашак» дополнен 23 ведущими техническими вузами мира. Среди них технический университет Эйндховена, Гамбургский университет, университет Лестера, Пхоханский университет науки и технологий, технический университет Дрездена и другие. Хочу отметить, что ежегодно мы расширяем географию вузов. Только в прошлом году список пополнился зарубежными вузами Австрии, Чехии, Ирландии и Южной Африки», - сообщил председатель правления АО «Центр международных программ» Ануар Жангозин.

По его информации, всего в перечне 236 университетов из 27 стран, входящих в топ-250 международных академических рейтингов QS World University Rankings, Academic Rankings of World Universities, и топ-20 национальных рейтингов стран БРИКС.

С полным списком вузов можно ознакомиться здесь.


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