Список учета объектов историко-культурного наследия разработали в СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В центре по охране и использованию историко-культурного наследия Северо-Казахстанской области подвели итоги работы за прошлый год, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации центра, одним из результатов работы стал утвержденный список предварительного учета объектов историко-культурного наследия. В него вошли 28 объектов, в том числе восемь сооружений монументального искусства, два – архитектуры, один – археологии и 17 сакральных объектов.
Провели в прошлом году мониторинг состояния памятников, сохранности исторической застройки и среды. Он коснулся 70 памятников истории и культуры, расположенных в черте Петропавловска и Есильском, Уалихановском, Жамбылском, Айыртауском, Акжарском, Тимирязевском, Шал акына и им. Г. Мусрепова районах.
На ряде памятников - «Усадьба Сырымбет», «Торговый дом 1915-1916 года постройки», «Склады мельницы Муратова», административное здание 30-х годов ХХ века - провели научно-реставрационные работы.
На городище Ак-Ирий и мазаре Кызыл-Оба прошли археологические исследования. По программе «Комплексное изучение и музеефикация археологических объектов историко-культурного наследия Северо-Казахстанской области на 2021-2024 годы» музеефицировали мазар «Кызыл-Оба».
Еще одним значимым событием стало приобретение центром в декабре прошлого года здания памятника республиканского значения «Дом купца Янгуразова», известного как Дом невесты.
«Проведен открытый конкурс на лучший проект сооружения монументального искусства, посвященный 40-летию со дня открытия памятника археологии «Ботай». В этом году проводились прикладные исследования в сфере охраны культурного наследия, научно-исследовательская деятельность в области краеведения, памятниковедения, музееведения, направленная на изучение, сохранение, эффективное использование, популяризацию объектов культурного наследия, расположенных на территории Северо-Казахстанской области», - добавили в центре.
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