Список участников телевизионных дебатов кандидатов в депутаты Мажилиса огласили в ЦИК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Центральной избирательной комиссии РК огласили список представителей партий, которые будут участвовать в предстоящих телевизионных дебатах кандидатов в депутаты Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня проектом постановления Центральной избирательной комиссии предлагается согласовать регламент проведения дебатов, а также утвердить состав участников теледебатов, кандидатуры которых представлены политическими партиями. От политической партии AMANAT - председатель партии Ерлан Кошанов, от Народно-демократической патриотической партии «Ауыл» - заместитель председателя Жигули Дайрабаев, от партии Respublica - председатель партии Айдарбек Ходжаназаров, от Народной партии Казахстана - председатель партии Ермухамет Ертысбаев, от Казахстанской партии зеленых «Байтак» - председатель партии Азаматхан Амиртаев, от ДПК «Ак жол» - председатель партии Азат Перуашев, от Общенациональной социал-демократической партии - член ОСДП Нурлан Ауесбаев», - сообщила член Центральной избирательной комиссии Анастасия Щегорцова на заседании.

Члены комиссии единогласно приняли проект постановления о проведении телевизионных дебатов.

Проведение дебатов политических партий назначено на 16 марта 2023 года.

19 марта в Казахстане состоятся внеочередные выборы депутатов Мажилиса и маслихатов РК.