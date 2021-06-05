Список работ, на которых ограничивается применение труда женщин, планируют отменить в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве труда и социальной защиты населения РК прошел круглый стол, на котором рассмотрен вопрос отмены списка работ, на которых ограничивается применение труда женщин. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

В мероприятии приняли участие первый вице-министр труда и социальной защиты населения РК Акмади Сарбасов, Уполномоченный по правам человека в РК Эльвира Азимова, представители государственных органов, неправительственных организаций, социальные партнеры и другие.

В ходе круглого стола был рассмотрен вопрос по внесению изменений в статьи 16 и 26 Трудового кодекса РК, направленных на исключение списка работ, на которых ограничивается применение труда женщин.

Список содержит в себе 213 профессий и видов работ, где ограничено трудоустройство женщин в связи с тяжестью работы, вредными и (или) опасными условиями труда.

Отмена списка позволит расширить возможности трудоустройства женщин путем обеспечения их доступа ко всем работам и исполнить обязательства, которые Казахстан взял на себя в рамках ратифицированных международных документов по недопущению дискриминации.

Также в дополнение к имеющимся механизмам обеспечения безопасных условий труда в рамках системы управления профессиональными рисками и с целью обеспечения охраны здоровья, а также защиты материнства, предлагается рассмотрение ряда дополнительных мер.

Так, будет рассмотрен вопрос включения профессий и видов работ, на которых запрещается применение труда женщин в список производств, цехов, профессий и должностей, работа на которых дает право на дополнительный оплачиваемый трудовой отпуск и сокращенную продолжительность рабочего времени, а также повышенную оплату труда (список содержит 8940 рабочих профессий и должностей руководителей и специалистов).

Кроме того, «Перечень медицинских противопоказаний для заключения трудовых договоров в сфере тяжелых работ, работ с вредными (особо вредными) и (или) опасными условиями труда, на подземных работах» планируется расширить дополнительными медицинскими противопоказаниями с учетом физиологических особенностей женского организма, связанных с детородной функцией. В документ, кроме общих ограничений для женского пола, предлагается добавить ограничения по 9 различным группам заболеваний и патологий.

Принятые меры в комплексе будут способствовать реализации конституционных прав женщин на свободу труда, свободный выбор рода деятельности и профессии, а также будут способствовать обеспечению расширения участия женщин в экономике через создание равного доступа к рынку труда, финансовым и иным ресурсам.

По итогам обсуждения участники круглого стола поддержали отмену списка работ, на которых ограничивается применение труда женщин.