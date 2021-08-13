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Список получателей социальной помощи планируют расширить в Нур-Султане

13 Августа 2021 12:19
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Список получателей социальной помощи планируют расширить в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Акимат города Нур-Султана планирует расширить список получателей социальной помощи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Предлагается оказание социальной помощи на приобретение топлива лицам, имеющим социально-значимые заболевания. Это лица, состоящие на учете в тубдиспансере, имеющие онкологические заболевания и СПИД. На сегодня данную социальную помощь получают пенсионеры, многодетные семьи, дети-инвалиды и инвалиды всех категорий». - сказал заместитель руководителя управления занятости и социальной защиты города Нур-Султана Бахтияр Гарифуллин на заседании Общественного совета.

Кроме того, по его словам, для обеспечения востребованными кадрами предлагается ежегодное утверждение комиссии по рассмотрению специальностей на обучение в вузах.

«Вы знаете, что по решению маслихата предоставляется социальная помощь многодетным семьям, инвалидам и сиротам на обучение по гранту акима в вузах. Поэтому предлагаем ежегодное оказание социальной помощи отдельным категориям граждан на оплату очной формы обучения в вузах Нур-Султана, утверждение перечня специальностей, по которым они будут обучаться. Данный проект не противоречит действующему законодательству РК и отвечает требованиям, предъявленным правовыми актами», - заключил спикер.



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#Нур Отан   #Общество  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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