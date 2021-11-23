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    10:51, 23 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Список организаций с признаками финансовой пирамиды составили в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Агентство по регулированию и развитию финансового рынка опубликовало список организаций, имеющих признаки нелицензированной деятельности. Об этом сообщил первый заместитель председателя агентства Олег Смоляков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Для противодействия вовлечению граждан в сомнительные финансовые операции с субъектами, имеющие признаки незаконной деятельности на финансовом рынке, в октябре 2021 года на сайте агентства опубликован список организаций, имеющих признаки нелицензированной деятельности. Список составлен на основе обращений граждан, социальных сетей и мессенджеров, также взаимодействия с государственным органами и общественными организациями», - сказал в ходе заседания Правительства Олег Смоляков.

    По словам первого заместителя агентства, перечень включает 56 организаций, в деятельности которых выявлены признаки финансовой пирамиды и 65 лиц, в деятельности которых имеются признаки предоставления на территории страны финансовых услуг самостоятельно и (или) с привлечением посредников, без наличия соответствующей лицензии или разрешения.

    «Для оперативного выявления и проведения оперативных розыскных мероприятий в отношении организаций с признаками финансовой пирамиды агентство активно работает с правоохранительными органами. В 2021 году направлена информация по 175 лицам в МВД, Агентство РК по финансовому мониторингу и Генпрокуратуру», - проинформировал Олег Смоляков.

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