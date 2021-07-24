Список опасных бедствий подготовила Всемирная метеорологическая организация

ЖЕНЕВА. КАЗИНФОРМ - За последние 50 лет значительно участились опасные природные явления, связанные с водой, в том числе – наводнения и оползни. В этот период они занимали лидирующее место в списке стихийных бедствий, как по количеству человеческих жертв, так и по размеру экономического ущерба. Об этом говорится в новом исследовании «Атлас смертности и экономических потерь в результате экстремальных метеорологических климатических и гидрологических явлений за 1970—2019 годы» Всемирной метеорологической организации (ВМО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Новости ООН».

Из 10 видов стихийных бедствий - в верхней части списка опасные явления, которые приводили к наибольшим человеческим жертвам за этот период, включают засухи (650 000 смертей), штормы (577 232 смерти), паводки (58 700 смертей) и экстремальные температуры (55 736 смертей).

Травмы, распространение инфекционных заболеваний, гибель в результате наводнений и ураганов, тепловые удары - таковы последствия климатических изменений для здоровья людей.

Что касается экономического ущерба, то, согласно данным Атласа, который будет официально опубликован в сентябре, к наиболее крупным потерям привели штормы – 521 миллиард долларов США, и паводки – 115 миллиардов долларов США.

За последние 50 лет наиболее значительный экономический ущерб от паводков и штормов понесла Европа. Наводнение 2002 года в Германии привело к ущербу на сумму 16,48 миллиарда долларов США и стало самым разорительным стихийным бедствием в Европе в период с 1970 по 2019 год. Что касается человеческих жертв, то наибольшее число людей погибло из-за экстремальной жары.

«В результате изменения климата увеличивается частота и интенсивность опасных явлений, связанных с погодой, климатом и водой. Человеческие и экономические потери стали трагическим следствием проливных дождей и разрушительных паводков, произошедших на прошлой неделе в Центральной Европе и Китае», — сказал генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас.

Он напомнил о недавних рекордных волнах тепла в Северной Америке, которые, по его мнению, связаны с глобальным потеплением. Как считают синоптики, изменение климата, вызванное выбросами парниковых газов, повысило вероятность возникновения волн тепла, по меньшей мере, в 150 раз.

«Но все чаще периоды сильных дождей также несут на себе отпечаток изменения климата. По мере нагревания атмосфера начинает удерживать больше влаги, а это значит, что во время штормов будет выпадать больше дождей и возрастать риск паводков», — подчеркнул Таалас.

За последние 30 лет доля людей, живущих в подверженных наводнениям речных бассейнах, увеличилась более чем на 100 процентов. Сегодня на высоте, не превышающей одного метра над уровнем моря, проживают почти 70 миллионов человек. К концу столетия это число увеличится до 130 миллионов. Крупные прибрежные города, такие как Каир, Карачи, Калькутта, Белен, Новый Орлеан, Шанхай, Токио, Лагос, Майами и Амстердам, подвержены серьезной опасности наводнений, вызываемых ураганами.

Напомним, сильные ливни вызвали сильные наводнения в Европе - Германии, Бельгии, Австрии, в результате стихийного бедствия погибли сотни людей. Серия наводнений, начавшаяся 12 июля 2021 года после проливных дождей, была вызвана циклоном Бернд (Bernd). А в китайской провинции Хэнань с 16 июля 2021 года более 1,24 млн человек пострадали от чрезвычайно сильных дождей и около 164 710 человек были эвакуированы в безопасные места, погибли десятки людей.