Список объектов для приватизации расширят в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Список объектов для приватизации расширят в РК. Об этом сообщил министр национальной экономики РК Руслан Даленов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По госуправлению и квазигоссектору (МНЭ) будут выработаны меры по повышению компетенций, эффективности и дебюрократизации. До 1 мая текущего года будут приняты меры по сокращению непродуктивных расходов. Также определён перечень госрасходов, которые можно безболезненно отложить», - сообщил Руслан Даленов на заседании Правительства.

Также он рассказал о комплексе мер, направленных на развитие предпринимательства, конкуренции и разгосударствлению.

«Будет реализован комплекс мер. Это – демонополизация рынка, устранение административных и экономических барьеров, а также обеспечение доступа бизнеса к государственным и квазигосударственным закупкам», - отметил спикер.

«В целях упрощения получения предпринимателями господдержки и консультаций будет создано единое окно «Правительство для бизнеса». Будет расширен список объектов, подлежащих приватизации», - добавил министр.