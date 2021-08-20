Список может расшириться – Алексей Цой о показаниях вакцины Pfizer

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Алексей Цой прокомментировал возможность вакцинации вакциной Pfizer кормящих мам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы сейчас аналогичные запросы направили производителям. Потому что, когда будет поставляться вакцина, будут инструкции и конкретные рекомендации производителя, какие группы населения можно будет охватить», - сказал Алексей Цой на брифинге в СЦК.

По его словам, список может расшириться.

«Сейчас мы пока предварительно сказали, что это дети от 12 лет и беременные, потому что это указано в инструкциях действующих, которые мы получаем из международных ресурсов. Но когда у нас будут поставки и инструкции на руках, может быть, показания расширятся и мы увидим какие-то дополнительные группы населения, которые могут быть привиты данной вакциной», - отметил министр.



