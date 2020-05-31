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Список международных соревнований по лыжным гонкам пополнится новым турниром
31 Мая 2020 21:52
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В лыжных гонках появится новая престижная серия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
Ее создадут на базе слияния четырех престижных марафонов. Так, турнир будет называться The Grand Classics Events. В серию будут включены марафоны в Марчалонге (Италия), Джизерске (Чехия), Васалоппете (Швеция) и Биркебейнере (Норвегия).
Первая гонка пройдет уже 31 января.
Ключевые слова: Спорт,
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