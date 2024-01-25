Список льгот расширят для пассажиров общественного транспорта в Костанае

Почетные граждане города Костаная и Костанайской области смогут бесплатно ездить на общественном транспорте. Постановление о расширении списка льготников размещено на официальном сайте акимата областного центра, передает корреспондент агентства Kazinform.

Решение по дополнению списка льготников городским маслихатом было вынесено еще в июле 2022 года. В нем указаны лица, сопровождающие детей с инвалидностью в возрасте до восемнадцати лет, и почетные граждане города Костаная и Костанайской области. Помимо этого, планируется установить льготный проезд в размере 50% от стоимости утвержденного тарифа детям в возрасте от семи до восемнадцати лет.

Сейчас в Костанае действует 6 категорий, которые имеют льготы на проезд . Это участники и инвалиды ВОВ, ветераны боевых действий на территории других государств, ветераны, приравненные по льготам к ветеранам ВОВ, дети-инвалиды до 18 лет, матери, награжденные орденами «Материнская слава» I и II степени и подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» или получившие звание «Мать-героиня», инвалиды первой и второй группы.