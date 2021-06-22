Список лекарств, подлежащих ценовому регулированию, будет сокращен в Казахстане
«Развитие конкуренции на рынках реализации лекарственных средств. Рынок жестко зарегулирован. Предполагается сокращение лекарственных средств, подлежащих государственному ценовому регулированию, при наличии взаимозаменяемости», - сказал Серик Жумангарин
Спикер добавил, что в рамках антитрастового регулирования за 2020 год завершено 109 расследований по различным аспектам.
По его словам, в работе на сегодняшний день 29 расследований.
«Зарекомендовал себя с нужной стороны эффективный институт мягкого права. Выдано за это время 210 уведомлений, 6 предостережений, заключено 138 актов антимонопольного комплаенса. Все это позволило выполнить различные поручения Главы государства, снизить цену медицинских масок, ПЦР тестирования», – резюмировал Серик Жумангарин.