Список лекарств, подлежащих ценовому регулированию, будет сокращен в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане планируют сократить лекарства, подлежащие государственному ценовому регулированию. Об этом заявил председатель Агентства по защите и развитию конкуренции РК Серик Жумангарин на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Развитие конкуренции на рынках реализации лекарственных средств. Рынок жестко зарегулирован. Предполагается сокращение лекарственных средств, подлежащих государственному ценовому регулированию, при наличии взаимозаменяемости», - сказал Серик Жумангарин

Спикер добавил, что в рамках антитрастового регулирования за 2020 год завершено 109 расследований по различным аспектам.

По его словам, в работе на сегодняшний день 29 расследований.

«Зарекомендовал себя с нужной стороны эффективный институт мягкого права. Выдано за это время 210 уведомлений, 6 предостережений, заключено 138 актов антимонопольного комплаенса. Все это позволило выполнить различные поручения Главы государства, снизить цену медицинских масок, ПЦР тестирования», – резюмировал Серик Жумангарин.



