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Список кандидатов AMANAT обновился на 75% - Ерлан Кошанов

7 Февраля 2023, 13:38
Список кандидатов AMANAT обновился на 75% - Ерлан Кошанов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Список кандидатов AMANAT обновился на 75%. Об этом заявил председатель партии Ерлан Кошанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Партийная сборная AMANAT обновилась на 75%. Это почти 4 тысячи человек, выдвигаемых нами во все представительные органы страны. Треть из них – женщины. Каждый пятый наш кандидат – представитель молодого поколения. Это новая плеяда ярких лидеров, способных реализовать реформы Главы государства и курс партии. Мы умеем смотреть на мир глазами других», - заявил в ходе XXV съезда партии Ерлан Кошанов.

«Нас объединяет одна цель – благополучие Родины и каждого гражданина. И я очень горд сегодня стоять здесь, вместе с Вами, разделять с Вами одни ценности, идти одной дорогой к победе (…). Мы стали ближе к народу. Вышли из уютных кабинетов и открыто разговариваем с людьми – на заводах, базарах, во дворах и аулах. Мы живем проблемами и нуждами людей каждый день, и готовы брать на себя ответственность за их решение», - отметил в своем выступлении Ерлан Кошанов.

Ранее сообщалось, что партия AMANAT утвердила список кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента РК.

Решением Бюро политсовета выдвинуты кандидатуры 90 человек из партийного списка и 29 человек по одномандатным округам. В общей сложности утверждены 119 кандидатур для участия на предстоящих выборах в Мажилис Парламента.


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