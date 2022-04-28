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Список из 20 наиболее привлекательных для туристов локаций сформируют в РК

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
28 Апреля 2022, 22:53
Список из 20 наиболее привлекательных для туристов локаций сформируют в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Алматы министр культуры и спорта РК Даурен Абаев встретился с туроператорами, бизнесменами, представителями АО «Национальная компания «Kazakh Tourism» и сотрудниками акиматов Алматы и Алматинской области. В рамках встречи глава профильного ведомства обсудил с представителями отрасли создание и обустройство новых туристских маршрутов в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта Казахстана.

«Мы знаем немало примеров гранд туров в зарубежных странах. Например, в Швейцарии, по всей стране проходит гранд тур, который частями или полностью могут пройти туристы. Таким образом, за одно путешествие можно познать всю дестинацию. Вдоль маршрута могут создаваться разные туры – по различным темам, на разных видах транспорта, предлагающие разнообразие активностей», - сообщил министр.

При этом Даурен Абаев отметил, что предлагаемые маршруты не создаются с нуля. По принципу «протоптанной тропинки» улучшаться и развиваться в первую очередь будут именно те маршруты, которые интересны туристам и пользуются спросом.

Определены маршруты в пяти регионах страны. Наиболее популярные из них «Алматы: четыре сезона» на юго-востоке и «Великий Шелковый путь» на юге Казахстана. При этом маршрут «Шелковый путь» является частью действующего трансграничного маршрута и может быть начат на границе с Китаем и продолжен в Узбекистане. Далее идут «Мангистау» на юго-западе страны с его «инопланетными» пейзажами, девственная природа «Алтая» на востоке и две части маршрута «Сарыарка»: северная и восточная – это наши жемчужины в степи Бурабай, Имантау-Шалкар, Баянауыл и Каркаралы.

В ведомстве предлагают планомерно развивать эти маршруты. Сначала благоустроить их, на втором этапе намерены развить мягкую инфраструктуру и качественное наполнение маршрутов. А затем активно продвигать туры в целевых рынках совместно с туроператорами.

По словам Даурена Абаева, в данном вопросе важна «командная работа» государства и рынка.

В свою очередь управляющий директор АО «НК «Kazakh Tourism» Даниел Сержанулы подчеркнул, что основные усилия компании будут направлены на развитие турпродуктов вокруг гранд маршрутов, включая мероприятия по обучению кадров, стандартизации и маркетингу.

Руководители отечественных туроператоров по въездному и внутреннему туризму отметили важность точечного развития маршрутов и указали на некоторые проблемы, решение которых поможет повысить комфорт туристов.

Также в рамках встречи стало известно об акции NeoNomad. Суть проекта заключается в формировании списка локаций внутри Казахстана, рекомендуемых к посещению туристами. Старт акции запланирован на май текущего года. Главная идея состоит в том, чтобы туристы снимали фотографии на специальных фотоспотах (местах, где гарантированно можно сделать очень красивые снимки). Проект охватывает 20 локаций во всех регионах, часть объектов располагается вдоль гранд маршрутов.


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