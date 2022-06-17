17 Июня 2022 13:58

Список безвизовых стран в Казахстане планируют увеличить до ста

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ожидается, что в этом году Казахстан посетят до одного млн иностранных туристов. Об этом в ходе открытия Международной выставки туризма, спорта и активного образа жизни, проходящей в Нур-Султане, сообщил вице-министр культуры и спорта РК Ержан Еркинбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этом году Казахстан достиг рекордного показателя по внутреннему туризму – 6,9 млн туристов. Это лучший показатель по сравнению с 2019 годом, так как 2019-ый был самым рекордным за всю историю Казахстана по привлечению внутренних туристов. Однако по иностранным туристам рекорд еще не побит. В этом году ожидаем, что примем от 500 тыс. до одного млн иностранных туристов. Были закрыты границы и введены ограничения, связанные с пандемией. На сегодняшний день все ограничения сняты. Возвращен безвизовый режим для 74 стран. Этот список планируем увеличить до 100. Буквально со вчерашнего дня возобновили выдачу электронных виз. Прорабатывается вопрос, чтобы безвизовый режим внедрили для граждан Ирана, Китая, Индии», - сообщил Ержан Еркинбаев.

Сегодня в Нур-Султане впервые открылась Международная выставка туризма, спорта и активного образа жизни Qazaqstan Live Fest 2022.