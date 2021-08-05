Списки нарушителей карантина опубликовали в Жамбылской области
ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Жамбылцев с «красным статусом», появляющихся в общественных местах области, штрафуют, а их имена предают огласке, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации региональной службы коммуникаций, десять жителей Жамбылской области оштрафованы за нарушение режима самоизоляции на дому.
Несмотря на положительные результаты ПЦР-теста, они посещали общественные места и пользовались услугами объектов, работающих в системе «Ashyq»: ЦОНы, кафе, высшие учебные заведения и т.д.
За нарушение порядка изоляции на дому к ним, согласно ч.1 ст. 425 КоАП РК «Нарушение требований законодательства Республики Казахстан в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения», применены меры административного взыскания с наложением штрафа в размере 87 510 тенге (30 МРП).
Департамент санитарно-эпидемиологического контроля призывает жителей строго соблюдать условия изоляции лиц, находящихся на домашнем карантине. Предприниматели и руководители учреждений, участвующих в системе «Ashyq», должны неукоснительно следовать требованиям проекта.
Список жамбылцев-нарушителей 14-дневного домашнего карантина, имеющих «красный» статус:
1. Тапелова Элмира Нарботаевна – Сарысуский район
2. Ахилбекова Жамиля Жумабаевна – город Тараз
3. Даулет Елжан Мухиддинулы – город Тараз
4. Мусаева Эльмира Джабаровна – Таласский район
5. Абдиханова Анара – город Тараз
6. Нурбеков Талгат Балтабекович – город Тараз
7. Уразалиева Айгуль Ерболатовна – город Тараз
8. Каленбеков Орунбай – город Тараз
9. Маханбетхан Мақсат Бегежанұлы – город Тараз
10. Танатаров Ержан Асканбекович – город Тараз
Напомним, 31 июля были введены новые карантинные ограничения в Жамбылской области в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией.
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