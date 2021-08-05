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Списки нарушителей карантина опубликовали в Жамбылской области

5 Августа 2021 23:18
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Списки нарушителей карантина опубликовали в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Жамбылцев с «красным статусом», появляющихся в общественных местах области, штрафуют, а их имена предают огласке, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации региональной службы коммуникаций, десять жителей Жамбылской области оштрафованы за нарушение режима самоизоляции на дому.

Несмотря на положительные результаты ПЦР-теста, они посещали общественные места и пользовались услугами объектов, работающих в системе «Ashyq»: ЦОНы, кафе, высшие учебные заведения и т.д.

За нарушение порядка изоляции на дому к ним, согласно ч.1 ст. 425 КоАП РК «Нарушение требований законодательства Республики Казахстан в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения», применены меры административного взыскания с наложением штрафа в размере 87 510 тенге (30 МРП).

Департамент санитарно-эпидемиологического контроля призывает жителей строго соблюдать условия изоляции лиц, находящихся на домашнем карантине. Предприниматели и руководители учреждений, участвующих в системе «Ashyq», должны неукоснительно следовать требованиям проекта.

Список жамбылцев-нарушителей 14-дневного домашнего карантина, имеющих «красный» статус:

1. Тапелова Элмира Нарботаевна – Сарысуский район

2. Ахилбекова Жамиля Жумабаевна – город Тараз

3. Даулет Елжан Мухиддинулы – город Тараз

4. Мусаева Эльмира Джабаровна – Таласский район

5. Абдиханова Анара – город Тараз

6. Нурбеков Талгат Балтабекович – город Тараз

7. Уразалиева Айгуль Ерболатовна – город Тараз

8. Каленбеков Орунбай – город Тараз

9. Маханбетхан Мақсат Бегежанұлы – город Тараз

10. Танатаров Ержан Асканбекович – город Тараз

Напомним, 31 июля были введены новые карантинные ограничения в Жамбылской области в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией.

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#Жамбылская область   #Здравоохранение   #Регионы   #Общество   #Коронавирус в РК   #Ashyq  
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Автор:

Галина Скрипник

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