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    03:00, 14 Август 2023 | GMT +6

    Списки чипирующих животных акмолинских организаций появятся лишь в сентябре

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Акмолинские ветврачи успокоили жителей региона заявлением о том, что никаких рейдов по квартирам с проверками наличия чипа у домашних животных никто проводить не будет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Специально искать никого не будем. Рейды по квартирам не предусмотрены. Штрафы будут только в случае выявления. К примеру, если человек обратится за справкой при перевозке животного. В случае отсутствия чипирования, владельцу грозит штраф по ст. 407 КоАП РК в размере около 34 тысяч тенге», - пояснил на прошедшем брифинге заместитель руководителя управления ветеринарии Акмолинской области Ибрагим Балтабай.

    Однако на сегодняшний день в регионе нет списков тех организаций, которые будут проводить чипирование кошек и собак, а также их расценок. Как было обещано, эти списки управление ветеринарии составит к началу сентября.

    «Есть несколько частных клиник и общественных объединений. Наши ветстанции тоже будут заниматься чипированием в городах и районах. Они представят свой прейскурант, который пока разрабатывают. Многие частные клиники уже производят чипирование. Все адреса клиник, номера телефонов и цены мы соберем и обязательно опубликуем в СМИ», - пояснил И. Балтабай.

    Для социально уязвимых групп населения чипирование их питомцев будет проводиться бесплатно.

    «Вопрос чипирования животных социально уязвимым слоям населения у нас по области рассмотрен. Мы деньги в бюджете запросили, сессия областного маслихата будет в сентябре. Если выделят деньги, то, думаю, они поступят в середине октября, с этого времени и будем чипировать животных социально уязвимых слоев. Скорее всего, частные организации не будут принимать в этом участие. В каждом районе будем брать данные о социально уязвимых слоях населения в отделах соцзащиты», - добавил И. Балтабай.

    Напомним, с 1 сентября в Казахстане вводится повсеместный учет домашних и безнадзорных животных: каждая кошка или собака должна быть чипирована и внесена в единую базу.


    Теги:
    Акмолинская область Животные Закон и право
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