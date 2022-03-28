Спишут ли долги по алиментам в рамках законодательства по банкротству физлиц

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Будут ли подлежать списанию долги по алиментам согласно законодательства по банкротству физических лиц в Казахстане, рассказал заместитель председателя Комитета государственных доходов МФ РК Кайрат Миятов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Долги не списываются по уплате алиментов и по возмещению ущерба, причиненному жизни и здоровью других граждан», - сказал Кайрат Миятов в ходе публичных слушаний по законопроектам, предусматривающим банкротство физических лиц.

Ранее сообщалось, что Минфином завершена работа по проекту Закона «О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан». Согласно нормам законопроекта гражданам предлагается три вида процедур. Внесудебное банкротство граждане смогут применить при следующих условиях: долг перед банками, микрокредитными организациями и коллекторами не превышает 4,9 млн тенге (1600 МРП); отсутствует официальный доход или доход не превышает прожиточный минимум, включая иждивенцев (членов семьи) – 36018 тенге. При этом у должника не должно быть имущества и необходимо провести процедуру урегулирования с банком по долгам. Внесудебное банкротство можно применить исключительно по долгам перед банками, МКО и коллекторскими агентствам. Внесудебное банкротство будет начинаться на веб-портале «электронное правительство».

Затем в информационной системе Комитета госдоходов будет проводиться автоматическая сверка с данными других государственных органов на предмет наличия доходов и имущества, а также судебных решений. По результатам проверки должнику будет направлено соответствующее уведомление (отказ либо начало внесудебного банкротства). Все остальные граждане по всем видам долгов, превышающих 4,9 млн тенге, смогут применить судебное банкротство.

Отметим, что законопроект пока не принят. Проект закона «О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан» и два сопутствующих законопроекта согласованы с госорганами и внесены в канцелярию Премьер-Министра РК.