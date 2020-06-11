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Спирт, защитные костюмы и перчатки пытались незаконно реализовать в СКО

11 Июня 2020 16:22
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Спирт, защитные костюмы и перчатки пытались незаконно реализовать в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области пресекли факт незаконной реализации средств индивидуальной защиты, медицинских изделий и этилового спирта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента экономических расследований, сотрудники ведомства изъяли восемь защитных костюмов, 400 пар медицинских перчаток, более 1,7 тысячи флаконов этилового спирта емкостью 50 мл,90 мл,100 мл.

Собранный административный материал передали в суд.

Буквально недавно в регионе осудили двух граждан, который занимались незаконным сбытом масок и спиртосодержащей жидкости.


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#Северо-Казахстанская область   #Борьба с преступностью  
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Автор:

Олеся Жуковень

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