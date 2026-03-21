    15:22, 21 Март 2026 | GMT +5

    Спикеры Сената и Мажилиса приняли участие в праздновании Наурыза

    Спикер Сената Маулен Ашимбаев и Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов в Астане посетили праздничные мероприятия в рамках празднования Наурыз мейрамы, передает агентство Kazinform. 

    Фото: Ж. Жумабекова / пресс-служба Мажилиса

    Главы Палат Парламента посетили Этноаул, который раскинулся на территории Международного выставочного центра «EXPO». Они пообщались с участниками праздничных мероприятий, ознакомились с представленной здесь голографической выставкой «Жеті Қазына», рассказывающей о национальных ценностях казахского народа.

    Фото: Ж. Жумабекова / пресс-служба Мажилиса

    Кроме того, они ознакомились с тематической книжной экспозицией, на которой представлено книжное наследие Национального центра рукописей и редких книг, а также продукция отечественных издателей классической, современной казахской и мировой литературы на казахском языке.

    Фото: Ж. Жумабекова / пресс-служба Мажилиса

    В зоне интерактивных спортивных игр Спикеры Парламента встретились с участниками соревнований по национальным видам спорта – асық ату, садақ ату, гір көтеру, арқан тарту, ләңгі и қазақша күрес. Здесь также были представлены спортивные игры с внедрением искусственного интеллекта: ИИ-футбол, виртуальная стрельба из лука «Air Sadaq» и «Асық ату» в цифровом формате.

    Фото: Ж. Жумабекова / пресс-служба Мажилиса

    На территории Этноаула в течение дня запланировано проведение различных интерактивных мероприятий, праздничных концертов для жителей и гостей столицы.

    Фото: Ж. Жумабекова / пресс-служба Мажилиса

    Здесь также проходит продовольственная ярмарка ведущих отечественных производителей, книжная выставка, соревнования по национальным видам спорта, предусмотрена Fashion-зона казахстанских дизайнеров в неоэтническом стиле, детские игровые зоны с аниматорами.

    Праздничный Этноаул открыт для посещения до 23 марта.

    Шолпан Абдрахманова
