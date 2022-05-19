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Спикер Сената выразил соболезнования послу ОАЭ

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
19 Мая 2022, 19:26
Спикер Сената выразил соболезнования послу ОАЭ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Сената Маулен Ашимбаев выразил соболезнования послу Объединенных Арабских Эмиратов в Республике Казахстан Мухаммеду Саиду Мухаммеду Аль-Арики в связи с кончиной Президента ОАЭ шейха Халифа бен Заид Аль Нахаян, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу верхней палаты Парламента РК.

Во время посещения посольства Объединённых Арабских Эмиратов в Казахстане Спикер Сената также оставил запись в Книге соболезнований.

Маулен Ашимбаев отметил, что шейх Халифа бен Заид Аль Нахаян был одним из ярких лидеров в мусульманском мире и большим другом Казахстана. Он внес большой вклад в развитие двустороннего партнерства между нашими странами. С его именем связаны важные социальные, инфраструктурные и инвестиционные проекты, реализованные в нашей стране.

Как отметил Спикер Сената, 15 мая Глава нашего государства Касым-Жомарт Токаев посетил Абу Даби и лично выразил соболезнования по случаю кончины шейха Халифы бен Заид Аль Нахаян.

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«Шейх Халифа бен Заид Аль Нахаян был общепризнанным государственным деятелем, который сыграл огромную роль в развитии ОАЭ. Он также внес большой вклад в укрепление международного сотрудничества и продвижение конструктивного диалога между религиями и культурами. Разделяя вашу скорбь, от себя лично и от имени депутатов Сената выражаю глубокие соболезнования Вам и народу Объединенных Арабских Эмиратов в связи с невосполнимой утратой, кончиной шейха Халифа бен Заид Аль Нахаян», - подчеркнул Председатель Сената.

Его Высочество шейх Халифа бен Заид Аль Нахаян, Президент ОАЭ и правитель Абу-Даби, скончался в пятницу, 13 мая 2022 года. Шейх Халифа бен Заид Аль Нахаян занимал пост президента ОАЭ и правителя Абу-Даби с 3 ноября 2004 года.


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