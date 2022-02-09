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Спикер Сената встретился с председателем законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана

9 Февраля 2022 20:19
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Спикер Сената встретился с председателем законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Спикер Сената Парламента Казахстана Маулен Ашимбаев встретился с Председателем Законодательной Палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан Нурдинжоном Исмоиловым. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

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В ходе беседы председатель палаты отметил, что высокую планку сотрудничества между Казахстаном и Узбекистаном, установленную главами двух государств важно поддерживать и продвигать по линии законодательных органов двух стран.

«Как мы видим, благодаря усилиям Президентов наших стран стратегическое сотрудничество между Казахстаном и Узбекистаном наполняется новым качественным содержанием. В этом контексте важным является укрепление межпарламентского диалога. Взаимодействие между Парламентами наших стран приобретает устойчивый и поступательный характер. Дополнительным импульсом к развитию межпарламентских связей между нашими странами станет Совет межпарламентского сотрудничества, который учрежден в соответствии с договоренностями Глав наших государств», - сказал Маулен Ашимбаев.

Председатель законодательной палаты Олий Мажлиса отметил, что в Узбекистане приветствуют проведение реформ, инициированных Президентом Казахстана. Он также подчеркнул, что многие инициативы Касым-Жомарта Токаева имеют большое значение не только для нашей страны, но и всего Центрально-Азиатского региона. Нурдинжон Исмоилов выразил уверенность в том, что созданный Совет межпарламентского сотрудничества внесёт значимый вклад в укрепление взаимоотношений между Казахстаном и Узбекистаном.

В ходе встречи было отмечено, что сотрудничество в двустороннем формате дополняется и усиливается взаимодействием на международных площадках, в том числе по линии МПА СНГ. Маулен Ашимбаев подчеркнул, что импульсом к дальнейшему развитию взаимоотношений станет юбилейное заседание Совета МПА СНГ, которое состоится 28-29 марта т.г. в г.Алматы с участием глав парламентов стран СНГ и ряда международных парламентских организаций.



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#Внешняя политика Казахстана   #Сенат   #Узбекистан  
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