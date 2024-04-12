Спикер Сената встретился с председателем Парламента Грузии

Спикер Сената Маулен Ашимбаев встретился с председателем Парламента Грузии Шалвой Папуашвили, прибывшим с первым официальным визитом в Казахстан. Стороны обсудили перспективы дальнейшего укрепления межпарламентского взаимодействия, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Председатель Сената выразил уверенность в том, что визит Шалвы Папуашвили в нашу республику придаст новый импульс дальнейшему расширению как межпарламентского взаимодействия, так и сотрудничеству между государствами, подчеркнув, что Грузия является важным партнером Казахстана в регионе Южного Кавказа.

- Драйвером наших двусторонних отношений является торгово-экономическая сфера, в которой за последние годы мы достигли определённого прогресса. Со стороны парламентов мы тоже могли бы способствовать реализации этих задач по укреплению сотрудничества в различных направлениях, – сказал Маулен Ашимбаев.

Кроме того, стороны обсудили перспективы сотрудничества в туристической, транспортно-логистической и других сферах.

В ходе встречи спикер Сената ознакомил коллегу с комплексными социально-экономическими и политическими реформами, реализуемыми в Казахстане по инициативе Президента страны, и законотворческой работой Сената. В частности, речь шла о мерах, направленных на формирование новой экономической модели, улучшение инвестиционного климата страны.

В свою очередь, Шалва Папуашвили выразил заинтересованность в развитии многосторонних отношений и отметил эффективность политической трансформации Казахстана.