Спикер Сената встретился с председателем Консультативного совета Саудовской Аравии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Спикер Сената Маулен Ашимбаев встретился с председателем Консультативного совета Королевства Саудовской Аравии Абдаллой бен Мухаммадом бен Ибрахимом Аль Аш-Шейхом, прибывшим в Казахстан с официальным визитом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

В своем выступлении Маулен Ашимбаев подчеркнул, что между Сенатом Парламента и Консультативным советом сохраняется значительный потенциал для двустороннего взаимовыгодного сотрудничества.

Спикер Палаты отметил, что Саудовская Аравия для Казахстана важный торгово-экономический партнер, а народы двух стран объединяют религия и духовные ценности. Именно на этом фундаменте строятся и динамично развиваются наши отношения по широкому спектру направлений, добавил Председатель Сената.

«Наши отношения в последние годы получили новый мощный импульс. Основная заслуга в этом, безусловно, принадлежит Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву и Королю Салману бен Абдельазиз Аль Сауду. Продолжает уделять серьезное внимание развитию и укреплению двусторонних отношений Первый Президент Казахстана – Елбасы Нурсултан Назарбаев. Высокую планку сотрудничества, установленную Главами наших государств, важно поддерживать и продвигать по линии Парламента Казахстана и Консультативного совета Королевства Саудовской Аравии», - сказал он.

В ходе беседы стороны выразили заинтересованность в углублении сотрудничества между представительными органами двух государств.

«В этом вопросе большую роль играют созданные в Парламенте Казахстана и Консультативном совете Королевства группы дружбы между нашими странами. Мы заинтересованы в изучении программы Саудовской Аравии по диверсификации и модернизации экономики», - отметил Маулен Ашимбаев.

Большое внимание стороны уделили подготовке к предстоящему VII Съезду лидеров мировых и традиционных религий, который состоится 14-15 сентября следующего года в Нур-Султане.

По словам спикера Сената, Саудовская Аравия традиционно активно поддерживает казахстанский межрелигиозный форум. Собеседники выразили надежду на продолжение сотрудничества двух стран в рамках Съезда.

«Наряду с религиозными лидерами, в Съезде принимают участие видные политические деятели и руководители международных организаций. Представители Королевства регулярно участвуют в заседаниях Рабочей группы и Секретариата Съезда, вносят важный вклад в содержательное наполнение форума и подготовку итоговых документов. Хотел бы выразить благодарность саудовской стороне за активное участие в деятельности форума. Надеемся на поддержку VII Съезда в следующем году», - сказал Маулен Ашимбаев.

Также был обсужден вопрос борьбы с пандемией коронавируса. Спикер Сената рассказал о мерах, предпринимаемых Казахстаном по борьбе с распространением COVID-19, в частности по разработке отечественной вакцины QazVac. Он заявил о готовности нашей страны экспортировать QazVac и в другие страны.

Председатель Палаты акцентировал внимание собеседника на усилиях Казахстана по обеспечению биологической безопасности в регионе и мире, так как уроки пандемии наглядно показали актуальность данного вопроса. Маулен Ашимбаев отметил важность инициативы Президента Казахстана о создании под эгидой ООН международного Агентства по биологической безопасности и призвал коллегу поддержать эту инициативу.

Спикер Сената отметил большой потенциал сотрудничества в сфере туризма. Маулен Ашимбаев подробно остановился на туристических возможностях Казахстана, рассказал о строительстве туристических кластеров в Туркестане, на побережье Каспийского моря, и по другим направлениям.

В завершении беседы стороны выразили готовность активно сотрудничать и способствовать дальнейшему укреплению и расширению казахстанско-саудовских отношений.