Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Парламент

Спикер Сената встретился с председателем Генеральной Ассамблеи ООН

9 Июля 2021, 17:25
Спикер Сената встретился с председателем Генеральной Ассамблеи ООН

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Сената Маулен Ашимбаев принял председателя 75-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН Волкана Бозкыра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Стороны обсудили вопросы взаимодействия Казахстана с ООН и её структурными подразделениями.

«Взаимодействие с ООН является одним из приоритетных направлений внешней политики Казахстана. В настоящее время в Казахстане осуществляют свою деятельность 27 представительств подразделений Организации Объединённых Наций «, - сказал Маулен Ашимбаев.

Спикер Сената также проинформировал Волкана Бозкыра о важных политических и демократических реформах, реализуемых в Казахстане по инициативе Президента страны Касым-Жомарта Токаева.

В ходе беседы были обсуждены и вопросы реализации Целей устойчивого развития ООН. По словам председателя Палаты, в начале текущего года завершена национализация индикаторов ЦУР. Около 80% задач уже интегрированы в документы стратегического планирования нашей страны. В этой связи, Спикер Сената акцентировал внимание на важности работы парламентариев по достижению данных целей.

photo

« Важную роль в достижении Целей устойчивого развития играют национальные парламенты путем принятия соответствующих законов. Сенаторы готовы к активному сотрудничеству и содействию реализации Целей устойчивого развития «, - сказал Маулен Ашимбаев.

В завершение встречи председатель Сената выразил признательность гостю за планируемое проведение ежегодного пленарного заседания Генеральной Ассамблеи ООН, посвященного Международному дню действий против ядерных испытаний. Казахстан придает особое значение этому дню, поскольку 29 августа является днем официального закрытия Семипалатинского полигона, что имеет историческое значение не только для Казахстана, но и для всего человечества, подчеркнул Маулен Ашимбаев.


ООН   Внешняя политика Казахстана   Правительство РК   Сенат  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
Стала известна причина гибели курсанта академии КНБ РК
Стала известна причина гибели курсанта академии КНБ РК
Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
Подробности по делу Карима Масимова разглашаться не будут - КНБ
Подробности по делу Карима Масимова разглашаться не будут - КНБ
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
Мажилисмен Асхат Рахимжанов раскритиковал систему ОСМС
Мажилисмен Асхат Рахимжанов раскритиковал систему ОСМС