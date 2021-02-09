Спикер Сената встретился с Послом Узбекистана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Узбекистан в Республике Казахстан Саидикрамом Ниязходжаевым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу верхней палаты Парламента РК.

Собеседники обсудили вопросы дальнейшего укрепления межпарламентских связей, а также экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.

«Узбекистан - основной торговый партнёр Казахстана в центральноазиатском регионе. Мы придаем большое значение реализации договоренностей глав наших государств по линии торгово-экономического и приграничного сотрудничества. Кроме того, активно развивается эффективное взаимодействие наших стран в культурно-гуманитарной, социальной и других сферах», - отметил председатель Сената.

Маулен Ашимбаев выразил благодарность Саидикраму Ниязходжаеву за активное участие узбекской стороны в наблюдении за выборами в Мажилис и маслихаты Республики Казахстан, которые прошли 10 января этого года, а также отметил их важность для дальнейшего развития страны.

«До старта электоральной кампании по инициативе Президента был принят пакет политических реформ. Преобразования направлены на дальнейшую модернизацию политической системы нашей страны. Для их реализации Парламентом были внесены соответствующие изменения в законодательство о политических партиях и выборах. На открытии VII созыва Парламента Глава государства анонсировал новые инициативы по развитию социальной, экономической и политической сфер», - сказал Маулен Ашимбаев.

Спикер Сената отметил, что казахско-узбекские отношения демонстрируют высокую динамику развития во всех областях. Он также подчеркнул, что от тесного взаимодействия и согласованных действий Казахстана и Узбекистана во многом зависит успешное экономическое развитие, стабильность и безопасность всего центральноазиатского региона.

Маулен Ашимбаев также подчеркнул, что в нынешнем году сенаторы планируют продолжить активную работу по укреплению межпарламентского сотрудничества между Казахстаном и Узбекистаном.