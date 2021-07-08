Спикер Сената встретился с послом Саудовской Аравии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Сената Парламента Маулен Ашимбаев принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Королевства Саудовской Аравии в Казахстане Абдулазиза бен Абдулла аль-Дауд. В ходе встречи стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества наших стран и взаимодействия по парламентской линии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Спикер Сената отметил, что Саудовская Аравия является важным партнером Казахстана на Ближнем Востоке.

« Усилиями Первого Президента Казахстана – Елбасы Нурсултана Назарбаева между нашими странами установлены тесные торгово-экономические, культурные и политические связи, основанные на взаимном уважении и доверии. В настоящее время Глава государства уделяет пристальное внимание дальнейшему укреплению многопланового сотрудничества Казахстана и Саудовской Аравии «, - отметил спикер Сената.

Председатель Палаты подчеркнул, что наши страны имеют все возможности для развития успешного межпарламентского диалога. Он также поблагодарил своего собеседника за активное участие представителей Саудовской Аравии в проводимых в Казахстане Съездах лидеров мировых и традиционных религий, а также отметил необходимость активизации межгосударственного сотрудничества в постпандемический период.

« Наши страны объединяют тесные исторические, духовные и культурные связи. Мы внимательно наблюдаем за экономическим развитием Саудовской Аравии. Отдельно хочу отметить программу « S audi vision 2030», направленную на диверсификацию экономики, развитие здравоохранения, образования, инфраструктуры и туризма. Мы решаем схожие задачи. Многие аспекты и направления экономических реформ в наших странах схожи, так как их главная цель – повышение благосостояния народов наших государств», - сказал Маулен Ашимбаев.

В ходе беседы спикер Сената также поздравил Правительство Саудовской Аравии с успешным председательствованием в организации «G-20».