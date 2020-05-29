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Спикер Сената встретился с послом России в Казахстане
29 Мая 2020 18:57
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Сената Парламента Республики Казахстан Маулен Ашимбаев встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Казахстане Алексеем Бородавкиным, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.
Дипломат поздравил спикера Сената по случаю избрания на должность руководителя Палаты и пожелал ему дальнейших успехов.
В ходе встречи были обсуждены вопросы торгово-экономического, межрегионального и пограничного сотрудничества в рамках реализации договоренностей, достигнутых между главами двух государств.
Собеседники отметили необходимость дальнейшего усиления межпарламентского сотрудничества между нашими странами, как в двустороннем, так и многостороннем форматах.
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