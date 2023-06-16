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Спикер Сената встретился с послом Королевства Саудовская Аравия

Редактор:  
Ринат Дусумов
16 Июня 2023, 12:15
Спикер Сената встретился с послом Королевства Саудовская Аравия Фото: senate.parlam.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель Сената Маулен Ашимбаев провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Саудовская Аравия в Казахстане Файсал бен Ханифом Аль-Кахтани, в ходе которой стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

В своем выступлении Маулен Ашимбаев отметил, что Королевство Саудовская Аравия является близким партнером Казахстана на Ближнем Востоке, с которым налажено всестороннее сотрудничество. Основу для развития связей между двумя странами, как подчеркнул председатель палаты, создает системный политический диалог на высшем уровне.

Значительный импульс двусторонним отношениям придал визит Президента страны Касым-Жомарта Токаева в Джидду в прошлом году, по итогам которого подписано 13 двусторонних документов в сферах туризма, спорта, сельского хозяйства, фармацевтики и по другим отраслям.

Маулен Ашимбаев отметил особое значение углубления отношений между Сенатом Парламента РК и Меджлисом аш-Шура КСА, а также ознакомил дипломата с ходом реализации реформ, проводимых в стране по инициативе Главы государства.

Отдельно акцентировал внимание собеседника председатель палаты на деятельности Съезда лидеров мировых и традиционных религий и пригласил религиозных лидеров Королевства принять участие в юбилейном заседании Секретариата Съезда, которое состоится осенью этого года.


Сенат   Саудовская Аравия   Маулен Ашимбаев  
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