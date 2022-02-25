Спикер Сената встретился с Послом Италии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Сената Парламента Казахстана Маулен Ашимбаев встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Итальянской Республики в Казахстане Марко Альберти, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Маулен Ашимбаев рассказал дипломату о предпринимаемых в стране мерах в социально-экономической и общественно-политической сферах в рамках реализации модернизационной политики Главы государства Касым-Жомарта Токаева.

Стороны отметили динамичное расширение сотрудничества между двумя странами, в том числе по линии законодательных органов.

«Динамично развиваются наши межпарламентские связи. Прочную основу такого диалога составляют группы дружбы, действующие в Парламентах двух стран. Полагаю, необходимо более активно использовать потенциал этих групп с целью налаживания обмена опытом по вопросам, представляющим взаимный интерес. Депутаты Казахстана также заинтересованы в развитии многосторонних контактов с итальянскими парламентариями в рамках Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, ПАСЕ и Межпарламентского Союза», - сказал Маулен Ашимбаев.

Важность усиления взаимодействия по линии Парламентов двух стран, в ходе встречи также подчеркнул и Посол Италии в Казахстане. Дипломат отметил, что официальный Рим полностью поддерживает проводимые Президентом Касым-Жомартом Токаевым реформы и считает их своевременными. По словам Марко Альберти, Италия также высоко оценивает деятельность, проводимую Казахстаном в рамках Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

Стороны отметили заинтересованность в укреплении сотрудничества в области инноваций, образования и по другим направлениям.

Спикер Сената также подчеркнул, что казахстанские парламентарии готовы содействовать дальнейшему привлечению итальянских инвестиций в нашу страну и при необходимости принимать дополнительные законодательные меры по улучшению инвестклимата.